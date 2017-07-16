Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Saldırı hazırlığındaki teröristlere

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 16.7.2017 22:17 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 22:44
Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen nda, sınır hattındaki üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespit edildiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından söz konusu bölgeye düzenlenen harekatta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir mağara ve iki makineli tüfek mevzisinin de imha edildiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz