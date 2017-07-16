Tanksavar tantunici 9 tankı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tankın egzoz borusunun içine tıkamak suretiyle…"

FETÖ'nün darbe girişimin yaşandığı gece, sokağa çıkan milyonlarca vatandaş, hainlerin tankla tüfekle bombayla üzerlerine gelmesine rağmen sadece ellerine Türk bayrağı alıp çıktılar. Onların tankları vardı, halkın ise sadece bayrağı vardı. İşe o gece o ortamda Atatürk Havalimanı'nı işgal etmeye gitmekte olan 9 tank sadece ellerinde bayrak olan vatandaşlar tarafından durduruldu. 15 Temmuz bize imanı olan insanların neler yapabileceğini gösterdi, Şanlıurfalı tantuni ustası Danyal Şimşek ile restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na hareket eden tankları, egzoz deliklerini elbiseleriyle doldurarak durdurdu.

DARBE BEBEĞİ 1 YAŞINDA

Olayın üzerinden geçen bir yıla rağmen, yaşadıkları her anın saniye saniye akıllarında olduğunu söyleyen kahramanlar, yaklaşık 50 konferans verdi ve o geceyi unutturmamak için tüm gücüyle çalıştı. 15 Temmuz'dan sonra bir oğlu olan Mehmet Şükrü Kıntaş, "Oğluma Abdullah Tayyip adını verdim. O da inşallah şehidimiz Olçok gibi vatan sevdalısı bir yiğit olacak" ifadelerini kullandı.

YETERİ KADAR ANLATAMADIK

Bir yıldır, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilen bütün konferanslara katılıp o geceyi bizzat anlatmaya çalıştığını belirten Kıntaş, "Konferanslarda ben anlatınca ağlayanları, gelip bize sarılanları görüyorum. Elimden geldiği kadar, o geceyi anlatmaya çalışıyorum. Ancak hala başarılı olabildiğimize inanmıyorum. Daha fazla insana ulaşıp, daha çok kişiye temas etmek gerekiyor. Eğer gerçekten anlatabilseydik, bu yürüyenler olmazdı, referandum daha iyi sonuçlanırdı. Bu insanlara 15 Temmuz'u daha iyi anlatmamız gerekiyor" dedi.

BABAM 1980 DARBESİNDE 40 GÜN İŞKENCE GÖRDÜ

Tantuni ustası Danyal Şimşek ile restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na hareket eden tankları, egzoz deliklerini giysileriyle tıkayarak durdurdu. Şanlıurfalı Şimşek ile Kıntaş, ilk gece askeri kalkışmayı arkadaşlarından öğrendikten sonra televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "darbe girişimine karşı sokağa çıkılması" çağrısı üzerine hemen harekete geçti. Kıntaş, "O gece babamın 80 darbesinde 40 gün işkence gördüğü, aklıma geldi, geride 4 evladım ve hamile eşimi bırakıp sokağa koştum" ifadelerini kullandı.

9 TANKI DURDURDULAR

Arabasıyla sokağa çıkarak, komşu ve yakınlarını darbe girişimine karşı uyaran iki esnaf, daha sonra buluştuğu vatandaşlarla Basın Ekspres Caddesi'ne ulaştı. Caddenin trafik nedeniyle tıkandığını gören Şimşek ile Kıntaş, ters yöne geçerek, FETÖ üyeleri tarafından Atatürk Havalimanı'nı kontrol altına almak için görevlendirilen tankları önüne araçlarıyla barikat kurdu. Diğer vatandaşlarla birlikte hareket eden Şimşek ile Kıntaş, burada ismini bilmedikleri bir tamircinin kendilerine aktardığı "Tankların çalışmasını durdurmak amacıyla egzoz ve filtresini kapatma" fikrini uygulayarak, yaklaşık 9 tankı havalimanına gitmeden durdurmayı başardı. Vatandaşlar, daha sonra egzozu tıkanan tankın içine kirli hava dolduğu için dışarı çıkmak zorunda kalan bazı askerleri emniyet görevlilerine teslim etti.

'TANKLARI ÜZERİMİZE SÜRDÜLER'

Restoran sahibi Kıntaş, yaşadıklarını anlatırken, duygu dolu anlar yaşıyor. "O gece bize Allah yardım etti. Yoksa biz bunları başaramazdık" diyen Kıntaş, "Bir tank gördük. Ters yönden havalimanına doğru gidiyordu. Ben bayrağımı kaldırıp önüne geçtim. Hiç hızını kesmeden üzerime doğru geldi, kardeşim kolumdan tutup bir anda yoldan çekti beni, kurtuldum. Sadece o tank oradan geçebildi. Geriden gelen tankları durdurduk." diye konuştu.

Araç ve kamyonları tankların önüne çektiklerini ifade eden Kıntaş, "Acaba biz bu tankı nasıl durdurabiliriz?' diye kendi kendimize sorarken oradan bir ses yükseldi: 'Şu egzozlara bir şeyler tıkarsanız, bu tanklar stop eder' dedi. Arkadaşlarla elbiselerimizi çıkardık. Herkes elbiselerini, tişörtlerini bize uzattı. Tankın egzozuna bunları tıkayınca, filtrelerin üstünü elbiselerimizle kapattık. Bu şekilde tank 2-3 dakika sonra stop etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Kıntaş, askerlerin tankın içinden havasızlık nedeniyle çıkmak zorunda kaldığını, yakaladıkları askerleri de vatandaşların linç etmesine fırsat vermeden polis ekiplerine teslim ettiklerini söyledi. Caddede yaklaşık 9 tankı bu yolla durduklarını vurgulayan Kıntaş, "Elhamdülillah, bu şekilde bir tehlikeyi kendi çapımızda engellemiş olduk." dedi.

7 KİŞİLİK AİLEM FEDA OLSUN

"15 Temmuz'dan hemen sonra doğan evladım Abdullah Tayyip ile beraber 7 kişilik bir aileyiz, bugün böyle bir şey yaşansa hepimizin canı vatanımız bayrağımız için, feda olsun. Erol Olçok ve oğlu için çok üzüldüm, bir Abdullah ölür, bin Abdullah doğar. Bu millete kimse darbe yapamaz" şeklinde konuştu.

'SADECE BİR TANK VATANDAŞLARI ATLATABİLDİ'

Tantuni ustası Şimşek de, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonucu Allah'ın takdiriyle Türkiye'nin uçurumunun kenarından döndüğünü söyledi. Şimşek, o gece sadece bir tankın vatandaşları atlatarak, Atatürk Havalimanı'na doğru geçebildiğini belirtti. Tankların önüne konan araba sahibiyle yaşadıkları bir konuşmayı da anlatan Şimşek, şöyle devam etti:



"Tankın önüne konulan arabanın sahibi ürkek bir şekilde aracın içinde bekliyordu. Orada bir ağabeyimiz, bu arkadaşımızı cesaretlendirmek için 'Bunun parası neyse ben vereceğim. Sen arabadan in, o dursun' deyince çok örnek bir davranış göstererek, aracın tankların önünde kalmasını sağladı. Bu arabanın tankı yavaşlatmasını sağlamasıyla beraber insanlar tankın üzerine yığılmaya başladı. O sırada tank hareket halindeydi. İleri geri yaparak, insanları fırlatmaya çalışıyordu. O sırada tankın yanında biz vardık. Onlarca kişi gömlek, atlet ne bulurlarsa egzoza tıkamaya başladılar. O yetmedi tankın peteklerini kapattık."