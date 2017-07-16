Vatan nöbeti

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini püskürten kahraman Türk milleti dün ihanetin yıldönümünde bir kez daha meydanlara indi. 250 şehit için dua eden milyonlar, darbeci hainlere öfke kustu. Demokrasi nöbetlerine yeniden başlayan vatandaşlar sabaha kadar meydanları terk etmedi.
Ankara'da vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde demokrasi nöbeti için toplandı. Vatandaşlar törenin başlamasından saatler önce TBMM önünde toplandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 51 şehidi için Gölbaşı'nda düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Soylu, şehit fotoğraflarının önüne karanfil bıraktı.
Diyarbakır'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı Milli Birlik Yürüyüşü'nde 250 metrelik Türk bayrağı taşındı.
İzmir Milli İradeye Saygı Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüdü.
Tekirdağ'da mehter eşliğinde yürüyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
Antalya
'daki Kum Heykel Festivali'nde, 250 ton kum kullanılarak Demokrasi ve Şehitler Anıtı adlı heykel yapıldı.
Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan anıtın açılışının ardından, binlerce kişi Atatürk Bulvarı'ndan Rabia Meydanı'na kadar yürüyüp demokrasi nöbetine başladı.
Şırnak'ta polis ve askerlerle bir arada yürüyen vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun FETÖ" ve "İdam isteriz" sloganları attı.
Hüseyin KAÇAR-Özgür CEBE-Tuna ÇAM-Özgür ÖZDEMİRRıdvan UYSAL-Abbas ÇAKAR-Tahir Aşkın KISACIK-Önder ALTINAL-Yusuf GÜNE Ş-Vedat YETİK-Sekvan KÜDEN
/ SABAH