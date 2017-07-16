Vatandaşlar yurt genelinde 'demokrasi nöbeti'nde

VATANDAŞLAR YURT GENELİNDE 'DEMOKRASİ NÖBETİ'NDE

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kısıklı başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.





CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ

Başkent'te, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam ediyor.





Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dün gece başlayan demokrasi nöbeti vatandaşlarca bugün de sürdürülüyor.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve bazı bakanlıklarca açılan 15 Temmuz temalı stantları ziyaret ediyor.





Oluşturulan "15 Temmuz hatırası" alanlarında fotoğraf çektiren vatandaşlar, çalınan marşlar ve türküler eşliğinde demokrasi nöbetini devam ettiriyor. Bazı kurum ve kuruluşlar da vatandaşlara kumanya dağıtıyor.

Öte yandan Kızılay Güvenpark'ta toplanan vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi geziyor.

ŞEHİTLER ABİDESİNE YOĞUN İLGİ

Külliye önündeki 15 Temmuz nöbetine katılan vatandaşlar sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne de yoğun ilgi gösteriyor.

Abide önünde şehitler için dua eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla fotoğraf çektiriyor.





KISIKLI

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı.





Vatadandaşlar, etkili olan yağmurda ıslanmamak için karton ve şemsiye kullandı.





TAKSİM MEYDANI





"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Taksim Meydanı'nda vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.





GAZİANTEP

15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıl dönümünün ertesi gününde, Gaziantep'te binlerce vatandaş "demokrasi nöbeti"ne katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen binlerce vatandaş, demokrasi nöbetine destek verdi.





Vatandaşlardan bazıları FETÖ'yü lanetleyen pankartlar açtı. 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Tasavvuf musikisi ve mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, belediyelerce vatandaşlara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.

Programda, vatandaşlar sık sık tekbir getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

SAMSUN





Kavak ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında vatandaşlar, Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplandı. Öner Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Kavak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Oto Garı'na gelen vatandaşlar burada demokrasi nöbeti tuttu.

ESKİŞEHİR





Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.





Eskişehir Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

İZMİR





İzmirliler, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Konak Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

TRABZON





"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Trabzon'da Atatürk Alanı'nda bir araya gelen vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

MARDİN





Midyat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi, demokrasi nöbeti tuttuldu, camilerde sela okutuldu.



