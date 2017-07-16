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Yurdun 4 bir yanında lar okundu

Giriş Tarihi: 16.7.2017 00:14 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 04:07
Yurdun 4 bir yanında selalar okundu

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde tüm Türkiye'de 90 bin camide okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen lar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

90 bin camide sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" s¸iarıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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Yurdun 4 bir yanında selalar okundu
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