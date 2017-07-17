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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2017
23:18
Güncelleme Tarihi: 17.7.2017
23:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı saat 23.05'te sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 25 dakika sürdü.
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