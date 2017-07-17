Bize verecek hesabınız var yalancılar!

CHP'nin ve HDP'nin bir diğer taktiği de sürekli ağız değiştirmek. Bir söz söyleyip ertesi günü "ben öyle bir şey demedim" deyip işin içinden çıkmak!

Hep söyledik. Bu güruh hep bu milleti, bu halkı aptal gördü. Nasılsa anlamaz, nasılsa hatırlamaz diye düşündü.

Dün, militan bir CHP milletvekili sosyal medya hesabından "bugün 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminin yıldönümü" diye bir mesaj paylaştı. Hani siz "kontrollü darbe" diye 20 Temmuz'u kastediyordunuz!

Keşke "yalancı"lıklarını yüzlerine vurduğumuzda işimiz bitse. Mesele memleket meselesi, o yüzden bitmiyor.

Daha önümüzde darbecileri, işgalcileri savunmak için çevirdikleri dolapların, bu uğurda halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek için yaptıkları ihanetin sorulacak hesabı duruyor.

Bu milletin ve temsilcilerinin soracağı bir hesap...

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