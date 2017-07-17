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Bize verecek hesabınız var yalancılar!

Giriş Tarihi: 17.7.2017 10:30
Bize verecek hesabınız var yalancılar!

Fahrettin Altun bugünkü yazısında darbecilerle birlikte eylem ve söylemleriyle 'darbecilere' yarayacak tavır takınan, 15 Temmuz ihanetini kontrollü darbe olarak tanımlayan siyasilere seslendi ve ekledi: "Bize verecek bir hesabınız var"

fahrettin altun bugünkü yazısında sabah.com.tr ile ilgili görsel sonucu

CHP'nin ve HDP'nin bir diğer taktiği de sürekli ağız değiştirmek. Bir söz söyleyip ertesi günü "ben öyle bir şey demedim" deyip işin içinden çıkmak!
Hep söyledik. Bu güruh hep bu milleti, bu halkı aptal gördü. Nasılsa anlamaz, nasılsa hatırlamaz diye düşündü.
Dün, militan bir CHP milletvekili sosyal medya hesabından "bugün 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminin yıldönümü" diye bir mesaj paylaştı. Hani siz "kontrollü darbe" diye 20 Temmuz'u kastediyordunuz!

Keşke "yalancı"lıklarını yüzlerine vurduğumuzda işimiz bitse. Mesele memleket meselesi, o yüzden bitmiyor.

Daha önümüzde darbecileri, işgalcileri savunmak için çevirdikleri dolapların, bu uğurda halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek için yaptıkları ihanetin sorulacak hesabı duruyor.

Bu milletin ve temsilcilerinin soracağı bir hesap...

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Bize verecek hesabınız var yalancılar!
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