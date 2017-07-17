Büyükada'daki toplantı baskınıyla ilgili şok gelişme

BÜYÜKADA'daki sözde sivil tivil toplum kuruluşu mensubu 10 kişi'nin soruşturmasında gözaltına alınanlar İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.

Polis, Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele, 5 Temmuz günü operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Sorguları tamamlanan 4'ü kadın 10 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 10 kişinin sorgusu Nöbetçi Hakimlikçe gerçekleştirilecek.