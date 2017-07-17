Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'daki toplantı baskınıyla ilgili şok gelişme

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 23:04 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 23:07
Büyükada'daki toplantı baskınıyla ilgili şok gelişme

öncesi 'da toplantı bahanesiyle bir araya gelen ve polis baskınıyla gözaltına alınan sözde sivil toplum kuruluşu mensubu 10 kişi tutuklanmak üzere Hakmilği'ne sevk edildi.

'daki sözde sivil tivil toplum kuruluşu mensubu 10 kişi'nin soruşturmasında gözaltına alınanlar İstanbul 'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.

Polis, Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele, 5 Temmuz günü operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Sorguları tamamlanan 4'ü kadın 10 kişi, Çağlayan'daki 'na sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlaması kapsamında Hakimliği'ne sevk edildi. 10 kişinin sorgusu Nöbetçi Hakimlikçe gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükada'daki toplantı baskınıyla ilgili şok gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz