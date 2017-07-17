Jandarma’dan İstanbul’da dev vurgun

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağıthane ve Fatih'te Bonzai ve uyuşturucu imal ve ticareti yaptığını tespit ettiği adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

2 ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Ekipler, şüphelilerin hazırladıkları Bonzai ve uyuşturucu maddelerini özellikle Kağıthane, Şişli, Taksim Eminönü, Balat ve Unkapanı'ndaki gençlere motosikletli kuryeler vasıtasıyla dağıtarak sattıklarını tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla Bonzai ve uyuşturucu üretim ve dağıtım yapan 2 şebeke çökertilerek binlerce gencin zehirlenmesi engellendi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU MADDE

Operasyon esnasında Bonzai ve uyuşturucu maddelerini satışa hazır hale getirmek amacıyla 'fişek' olarak tabir edilen şekilde kâğıtlara paketleyen şüphelilere suçüstü yapıldı. 4 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 bin 500'den fazla kişinin kullanımına sunulmaya hazırlanan yaklaşık 3 kilogram Bonzai maddesi ile bin 727 gram paket toz ve kubar esrar, bin 568 adet sentetik hap, 4 gram eroin ve 2 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Baskında gözaltına alınan şüpheli K.N., U.N., M.K., B.G., Y.H. ile 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G. işlemleri ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.