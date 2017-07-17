Kalpleri köprüdeydi

BUGÜN NELER OLDU

, darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Bir sene önce o gece ağır yaralanan gaziler ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelemedi belki ama kalpleri büyük bir gururla oradaydı.Mehmet Yaman 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o korkunç gecede vurulmuştu. Beynine isabet G3 mermisiyle ağır yaralanan Yaman tam bir yıldır hastanede. Kısa kelimelerle konuşabilen Mehmet, hâlâ yatağa bağlı ama doktoru yeniden yürüyebileceği konusunda umutlu. Babası Mustafa Yaman ise, "Mehmetim heyecanla, gururla, TV'deki haberleri izledi. Cumhurbaşkanı konuşmaya başlayınca gözleri doldu. Destan yazdık oğlum dedim. 'Evet' diye yanıt verdi" diye konuştu.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başından vurulan 48 yaşındaki Ali Osmanoğlu da bir yıldır hastanede. Kafasının üst kısmı hainlerin açtığı ateş sonucu tamamen parçalanan ve öldü diye hastaneye götürülen Osmanoğlu'na doktorlar, vücudunun başka bir bölgesinden alınan kemik ile kafatası yapmayı başardı. Osmanoğlu'na halen fizik tedavi uygulanıyor. Ancak kısmi felç durumu nedeniyle ayakta tam dengesini sağlayamıyor. Osmanoğlu, 15 Temmuz'un yıldönümünde köprüye gitmek için eşiyle evden çıktı. Ancak doktoru arayıp, "Saatlerce ayakta kalmayı vücudunuz kaldırmaz" diye uyarınca geri dönmek durumunda kaldı.39 yaşındaki Fatih Çevre, Çengelköy'de hainlere karşı koyarken keskin nişancılar tarafından otomobilinin içinde vuruldu. Mermi sol omzuna isabet ettiğinde köprücük kemiğini kırdı. Ve o bölgedeki bütün sinirleri tahrip etti. 3 ay boyunca tedavi gördü. 15 Temmuz akşamı da omzundaki sakatlık nedeniyle köprü yerine vurulduğu yer olan Çengelköy'e giden Çevre, "Çok gururluyum" dedi.