Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünde PKK ve FETÖ etkisi var

'BU BİR FETÖ DARBESİDİR'

'CAN DÜNDAR PARA KAZANAN BİR ADAMDIR'

'TARİHİNDE YANILDIM AMA DARBEYİ BEKLİYORDUM'

' FETULLAH GÜLEN'İN SÖYLEYEMEDİKLERİNİ KILIÇDAROĞLU SÖYLÜYOR'

FETÖ'CÜ DEĞİL MUHALİF GÖRÜNME ÇABASI

BUGÜN NELER OLDU

Avukat Ceyhan Mumcu, Türkiye solunun önemli isimlerinden biri. 1993'te fail-i meçhul bir suikaste kurban giden ağabeyi Uğur Mumcu'nun katillerinin izini sürerken Türkiye'nin sorunları ve solun geleceği konusunda yazmaya devam etti.Son dönemde Cumhuriyet gazetesi ve CHP'ye yönelik sert eleştirileri ile gündeme geldi. "Cumhuriyet gazetesinin Ergenekon kumpası sürecinde FETÖ'nün etkisi altına girdiğinin" altını çizen Mumcu, FETÖ ve PKK desteği ile yürüyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.15 Temmuz FETÖ darbe girişiminintörenlerle anılması önemli. Halka elbetteunutturulmamalı. Ama bizim gibi aydınlaradüşen bir görev var.Bir daha böyle darbeler olmaması için neler yapılabilir? 15 Temmuz darbe girişiminin yaraları nasıl sarılabilir? Bu yargılamalar hızlı şekilde nasıl bitirilebilir? Bu konuda çok fazla fikir tartışmaları yapılmalıdır.Mahkemeler son dönemde iyi çalışıyor.Açık vermiyorlar ve herkese savunmahakkını kullanmalarına izin veriyorlar.Ama tüm FETÖ davalarınınsonuçlanması biraz zaman alacaktır.Bakın darbe biliyorsunuz AkıncılarÜssü'nde oldu. Akıncı Üssü'nde 5sivil FETÖ'cü vardı. Biri de sürekliFetullah'ın yanında görüntüleri yayınlananAdil Öksüz'dü. Sen ben gitsek bizigece vakti Akıncı Üssü'ne alırlar mı?Ama FETÖ'cüler elini kolunu sallayarakgiriyorlardı. Orada çalışma ortamlarıvardı. Bunu nasıl açıklayacaksınız?Böyle kontrollü darbe olur mu? Delillerortada. Bu bir FETÖ darbesidir.Bulunduğu konum gereği bunu görememesimümkün değil. O kadar danışmanlarıvar, FETÖ gerçeğini bilmemelerimümkün olabilir mi? Kılıçdaroğlu"Hapishaneler boşalsın" diyor. DursunÇiçek bir CHP milletvekili. DursunÇiçek'e sormak isterim. Ergenekon veBalyoz kumpas davalarına bakan hakimve savcılar serbest bırakılsın diyebilirmi? CHP "ABD bunların arkasında,Erdoğan'dan hoşlanmıyor" diye düşünerekFETÖ gerçeğini görmezden geliyorolabilir. CHP, Cumhuriyet gazetesinindüştüğü hataya düşüyor.Cumhuriyet'te ne oldu? Ergenekondavaları sürecinde Zekeriya Öz ile kaynaştılar.Mali krize düşünce KaynakHolding destek oldu.O kadar içiçe geçmişlerdi ki Nazlı Ilıcak "Zaman kapandı artık Cumhuriyet okuyalım" diyordu. Adalet yürüyüşüne de bu yüzden başladılar. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz FETÖ gerçeğini ilk gece görmesi gerekirdi.Can Dündar belgesel yapan, para kazanan bir adamdır. Fetullah'ın avukatlarından para aldı, kimsenin talip olmadığı evini FETÖ'nün avukatına sattı. Bozulma Can Dündar ile başlamadı aslında. Ergenekon davası ile başladı. O zamana kadar Hikmet Çetinkaya FETÖ ile boğuşuyordu. Sonra 180 derece döndü. O tarihler çok önemliydi.Ben darbe netleşmeye başladığı andan itibaren bunun bir FETÖ darbesi olduğunu anladım. Bu konuda yazılan kitaplar vardı. Fetullahçılar, ordudan tasfiye olmadan önce son çare olarak bir darbe yapacaklarını hissediyor ve bunun tedirginliğini yaşıyorduk. Tarihinde biraz yanıldım ama bekliyordum.Adaletin gündeme getirilmesine bir itirazım yok ama o yürüyüşte çeşitli ittifaklar yapıldı. Ben ona karşı çıktım. Burada çok farklı talepler gündeme geldi. Bunlardan biri de HDP'li vekiller tahliye olsun talebiydi. "Öcalan'ın heykelini Kürdistan'a dikeceğim" diyen biri hakkında nasıl böyle bir talepte bulunabilirsiniz? Öcalan'da ve PKK'da adalet var mı? Biz baştan uyardık. "Bu yürüyüşü FETÖ ve PKK ile yapmayın" dedik. FETÖ'nün mağdur ettiği binlerce insan var. Fetullah "Cezaevleri boşaltılsın" derse kimse ciddiye almaz. Ama bunu Kılıçdaroğlu söylerse bir karşılığı var. Biz bu yüzden itiraz ettik yürüyüşe. Bu hem PKK hem de FETÖ için moral desteği oldu. CHP Kürt halkının dışladığı gruplarla birlikte yürüyerek moral desteği verdi. Bu yürüyüşte FETÖ'nün de bir moral bulduğu muhakkak. Belki yakında bir genel af söylentileri çıkarıp beyaz sayfa açalım diyebilirler.Baykal'a kaset komplosu 15 Temmuz darbesinin ön hazırlığıydı. Madem adalet diyorsun bunun yaptırımlarının da takipçisi olacaksın.O "kahraman" tişörtü giyen sanığa "Sen cemaatçi misin?" de. "Değilim" cevabını alacaksın. Ben 250 sanık dinledim. Utanıyor ya da anlatılan rüyalara kanıyor olabilirler.FETÖ'cü olarak anılmak çok kötü bir imaj. Muhalif bir darbeci olmak Batı nezdinde daha sempatik olabilir diye düşünüyor olabilirler. Ayrıca koskoca FETÖ'cü generaller, amiraller Fetö'nün rüyalarına inanıp itirafçı olmaktan vazgeçiyor.12 Mart, 12 Eylül davalarına girdim. Bütün üyeler örgütlerini açıklamaktan çekinmezler. Ancak FETÖ üyeleri bunların dışında. Hiçbiri 'örgüt üyesiydim' demedi.