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MGK sonrası Hükümet'ten açıklama

Giriş Tarihi: 17.7.2017 20:37 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 20:40
MGK sonrası Hükümet'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başlayan MGK toplantısı 6 saat sürmüştü. MGK sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulunuyor.

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MGK sonrası Hükümet'ten açıklama
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