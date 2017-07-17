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Son dakika: OHAL tezkeresi Meclis'te
Son dakika
:
OHAL
tezkeresi Meclis'te
Giriş Tarihi: 17.7.2017
14:12
Güncelleme Tarihi: 17.7.2017
14:19
Olağanüstü Hal (
OHAL
)'i üç ay daha uzatacak tezkere, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Ayrıntılar geliyor...
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Son dakika: OHAL tezkeresi Meclis'te
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