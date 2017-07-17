Son dakika: OHAL tezkeresi Meclis'te

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: tezkeresi Meclis'te

Giriş Tarihi: 17.7.2017 14:12 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 14:19

Olağanüstü Hal ()'i üç ay daha uzatacak tezkere, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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