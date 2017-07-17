Şampiyonluğunu 15 Temmuz şehitlerine armağan etti!

Zonguldaklı World Boxing Association (WBA) Dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, 15 Temmuz gecesi Bosnalı Goran Delic ile karşı karşıya geldiği kıyasıya maçta rakibini 6. rauntta yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ARMAĞAN ETTİ

Tüm dünya boks arenası tarafından ilgiyle izlenen karşılaşma sonrası Avrupa Şampiyonluk kemerinin sahibi olan Arslan, ringte yaptığı konuşmada Allah'a ham ettiğini belirterek şampiyonluğunu Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı direnen ve örgüt mensubu hain askerlerce vurulan demokrasi şehitlerine armağan etti. Arslan'ın bu konuşması takdirle karşılandı.