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'da '' operasyonu: 115 gözaltı

AA

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Giriş Tarihi: 17.7.2017 08:54 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 09:11
Tekirdağ'da 'ByLock' operasyonu: 115 gözaltı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "" kullandıkları iddia edilen 115 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "" kullandıkları iddia edilen aralarında iş adamı, ev hanımı, imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, öğrenci, veteriner, öğretmen, hemşire, doktor, esnaf, işçi ve polislerin de olduğu 127 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 115 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Tekirdağ'da 'ByLock' operasyonu: 115 gözaltı
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