Türkiye, kahramanına koştu

HALİSDEMİR'DEN

TÜRKİYE'YE

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün darbeci hain generali Semih Terzi'yi öldürerek gecenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda anısını yaşatmak için şehit düştüğü yerde yapılan anıtı önünde, törenle anıldı. Halisdemir'in şehit düştüğü saatte yapılan törene, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, kahraman şehidin eşi Hatice Halisdemir ile bordo bereliler katıldı. Bakan Işık, törene katılmak için Kahramankazan'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Karargah binasına gelişinde Korgeneral Aksakallı tarafından karşılanan Işık, komutanlık özel defterini de imzaladı.Daha sonra Halisdemir'in darbeciler tarafından şehit edildiği saat 02.18'de kanının özel olarak muhafaza edildiği alanda yapılan heykeli önünde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Işık, Halisdemir'in sadece doğduğu topraklara değil aynı zamanda 80 milyonun kalbine defnedildiğini söyledi. Konuşmasının ardından Işık, şehidin eşi Hatice Halisdemir ve Korgeneral Aksakallı, anıta çelenk bıraktı.Niğde'deki'Milli Birlik ve Demokrasi' nöbetine, Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de katıldı. Baba Halisdemir, "Bir yıldır bizleri desteklediğiniz için Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni doğan çocuklarına Ömer Halisdemir adını verdikleri için de bilhassa çok değerli annelerimize ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Halisdemir'in, Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ziyaretçi akını da sürüyor. Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra yurtdışından gelen gelen gurbetçiler kahramanı kabri başında anıyor. Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, son bir haftada 250 bin, bir yılda da 2 milyon insanın kabri ziyaret ettiğini söyledi.