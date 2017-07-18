AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklamalar

15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİKLERİ

"Millet kendi destanına sahip çıktı. Bu millete ait olan kahramanlığın da yine bu millete ait olan başka bir kahramanlıkla mukayese edilmesini de doğru görmeyiz."

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

"Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bizim seni konuşmak gibi bir derdimiz yok, seni konuşmasak siyasetin içerisinden kısa süre içinde kaybolacağını biliyoruz. Bizim seni konuşma nedenimiz oynamaya devam ettiğin tehlikeli oyundur. Recep Tayyip Erdoğan, cezaevine giderken bile devletime küsmem demiş, mücadelesini anayasal çerçevede sürdürmüştür. Kılıçdaroğlu, yargının, hükümetin meşruiyetini tartışmaya açmıştır. Bir siyasetçi neden devletin meşru zeminini sürekli tartışmalı hale getirir. 2011'den bugüne kadar sistematik olarak devam ettirdiği meşruiyet tartışmasını daha tehlikeli şekilde devam ettirmektedir. Buradan siyasetin temsilcileri olarak soruyoruz; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin meşruiyetini tartışmaya açarak ne yapmak istemektedir? TBMM'de kabul edilen OHAL'in uzatılması kararı hukuk dışı bir yolla mı alınmıştır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başka bir anayasayı mı referans almaktadır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki başka bir anayasayı esas alarak konuşuyor. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin başka bir referansınız mı var? Grup toplantısında yaptığı korkak, ödlek ifadelerle ilgili 15 Temmuz gecesi millet, kimin korkak, ödlek olduğunu görmüştür. Siyaset sorun çözme sanatıdır. Sorunları krize dönüştürme işi değildir. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada nerede "isterse orada karşılıklı konuşalım" dediği çerçeveye dönük de, Kemal Kılıçdaroğlu senin öncelikli olarak Cumhurbaşkanımızın muhatabı olabilmen için senin genel başkan olduktan sonra genel başkanlık koltuğundaki oturma ve girdiğin her seçimi de kaybetmiş olarak hangi zaviyeden bakarak bir muhataplık oluşturduğunu da açıkçası merak ediyorum."

TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI

FETÖ sanıklarının sürekli simgeler ve semboller üzerinden mesajlar vermesi söz konusu… Bildiğiniz gibi Pensilvanya'daki meczubundan verdiği mesajlar vardı. Militanlarının morallerini yüksek tutmak ve itirafçı olmalarının önüne geçmek için bunu yapıyor. Uzunca süredir kamuoyunu huzursuz eden ve Cumhurbaşkanına suikast düzenlemiş, halkın üzerine ateş açmış bu katillerin gülümseyerek ve takım elbise ile mahkeme salonuna gelmesi vicdanları rahatsız ediyor. Dolayısıyla kamuoyundan gelen talepler çerçevesinde bir çalışma başladı. Adalet Bakanlığımız bu konu ile ilgili çalışmasını bitirince ilgili birimlerle paylaşılacaktır.

"MESCİD-İ AKSA'DANIN İBADETE KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ"

İsrail'in müslümanlara yönelik uyguladığı, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının kabul edilemez olduğunu söylüyor, İsrail'i değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz.