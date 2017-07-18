Anıtkabir yapılaşmaya açılacak mı? En net cevap

Tartışmayı 'Mimarlar Odası'nın algı operasyonu' olarak nitelendiren Işık, "Aklımızı peynir ekmekle mi yedik. Silahlı Kuvvetlere, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilen alan içerisinde hiçbir şekilde bir yapılaşma akla zarar bir iştir. Buna hiç kimse evet demez" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken Anıtkabir'in yapılaşmaya açılacağı iddialarını değerlendirdi. "Atatürk hepimizin ortak değeri" diyen Işık, Anıtkabir ile ilgili kesinlikle hiç kimsenin kendi kafasına göre bir şey yapmasının mümkün olmadığını söyledi. Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

'MİMARLAR ODASI ALGI OPERASYONU YAPIYOR'

"Ama maalesef Mimarlar Odası bir algı operasyonuyla sanki Anıtkabir'in arazisi imara açılıyormuş gibi gerçekten uzaktan yakından alakası olmayan haberler yayıyor. Bunu biz de incelettik, nedir durum diye. Kesinlikle gerçekle uzaktan yakından alakalı değil. Orada muhtemelen Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Mimarlar Odası arasındaki çekişmeye maalesef Anıtkabir ve Atatürk alet edilmeye çalışılıyor. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu doğru bir şey değil. Orada hiçbir şekilde yapılaşmaya, Anıtkabir'in askeri sınırlar içerisinde kalan bölgede en küçük bir yapılaşmaya dahi ne Büyükşehir Belediyesi'nin öyle bir niyeti var ne de ona biz müsaade ederiz. Dolayısıyla orada bir algı operasyonu yapıldığı kanaatindeyiz. Bizim yaptığımız incelemede gerçekle uzaktan yakından alakası yok."

'NE BİZDEN BİR TALEP VAR NE DE BELEDİYE'NİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VAR'

Bakan Işık, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bölgenin imara açılmasına yönelik bir talebin olmadığını da vurgulayarak, "Orada imara açılmasına yönelik hiçbir şekilde ne belediyenin bir şeyi var ne de bizim bir talebimiz var. Anıtkabir'in bir sınırları var biliyorsunuz, Anıtkabir'in askeri sınırlarının içerisinde ne bizden bir talep var ne de Büyükşehir'in bir plan değişikliği var. Sadece daha önceden park alanı olarak küçük bir askeri arazinin park alanı yapılmasıyla ilgili bir teklif yapılmış onu da biz kabul etmemişiz zaten bakanlık olarak" dedi. Işık, gazetecilerin "Lojmandan söz ediliyor" sözleri üzerine de, "Yok yok lojman yok hiçbir şey yok. Sadece park alanı yeşil alanın park alanı olarak yani Anıtkabir'e gelen araçlarla ilgili zannediyorum onu da biz kabul etmemişiz, gitmiş o. O da önceden yapılan bir iş şu anda yapılan bir iş değil" dedi.

'YAPILAŞMA AKLA ZARAR BİR İŞTİR'

Büyükşehir Belediyesi'nin kararının ilişkin sorular üzerine de Işık, "Arkadaşlar ona siz bakın. Bizim, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Kara Kuvvetleri'ne tahsisli arazilerimiz içerisinde alınan hiçbir karar yok. Bizim alanımız içerisinde yani TSK'nın kullanımında olan alan içerisinde alınan hiçbir karar yok" dedi. Işık, gazetecilerin "Bir karar alma niyeti de yok…" sözleri üzerine de şunları söyledi:

"Hayır, hayır. Niye karar alalım, o kadar güzelliği, yeşilliği niye bozalım. Aklımızı peynir ekmekle mi yedik. Arkadaşlar bazen varya rasyonaliteden o kadar uzaklaşıyoruz ki, bırakın AK Partili olmayı, başka bir partili olmayı, normal bir yurttaş olarak orada Silahlı Kuvvetlere, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilen alan içerisinde hiçbir şekilde bir yapılaşma akla zarar bir iştir. Buna hiç kimse evet demez. Melih Gökçek de evet demez, ben de evet demem, siz de evet demezsiniz, orada görev yapan hiçbir askerimiz buna evet demez. Yani hiç kimsenin evet demeyeceği bir iş Türkiye'nin nasıl bir anda gündeminin birinci sırasına oturuyor anlamıyorum"