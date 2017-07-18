CHP'li Tanrıkulu'dan örgüt üyelerine destek

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütlerine darbe vuruldukça ses CHP'den geldi. Türkiye'yi bölmek için saldıran FETÖ'cü kalleşlere ve terör örgütü PKK'ya karşı verilen amansız mücadeleye sekte vurmaya çalışan CHP yine iş başında. Terörist cenazesinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Büyükada'da gizli senaryoları devreye sokmak için toplantı yapan, Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği temsilcilerine sahip çıktı. Türk adaletini karalayan bi tweet paylaşan Tanrıkulu, "Bugün de insan hakları savunucularını savunmak için Çağlayan Adaletsizlik AVM'sindeyiz" diye yazdı...ABD Türkiye Büyükelçisi Bass, Büyükada'da toplantı halinde basılan örgüt üyelerinin hakim karşısına çıkarıldığı anlarda özgürlük çağrısı yaptı..