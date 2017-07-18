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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gannuşi'yi kabul etti

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 19:50 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gannuşi'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI , Tunus En-Nahda Hareketi lideri ’yi, 'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gannuşi'yi kabul etti
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