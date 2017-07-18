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Son dakika... Erdoğan, turuna çıkıyor

Giriş Tarihi: 18.7.2017 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 10:00
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor
Erdoğan 23,24 Temmuz tarihlerinde turuna çıkıyor. Erdoğan, , Kuveyt ve 'a gidecek.
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor
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