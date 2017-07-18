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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor
Son dakika...
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Körfez
turuna çıkıyor
Giriş Tarihi: 18.7.2017
09:35
Güncelleme Tarihi: 18.7.2017
10:00
Cumhurbaşkanı
Erdoğan 23,24 Temmuz tarihlerinde
Körfez
turuna çıkıyor. Erdoğan,
Katar
, Kuveyt ve
Suudi Arabistan
'a gidecek.
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor
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