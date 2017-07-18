Darbeci hainlere Türkiye’nin cevabı

Hain darbe girşiminin birinci yıldönümünde tüm Türkiye'de dün gece de demokrasi nöbetleri tutuldu. İşte il il Türkiye'nin demokrasi nöbeti;

İstanbul: Çengelköy, Kısıklı, Saraçhane'deki İBB önü, Taksim Meydanı, Vatan Caddesi, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önü ve Sultangazi Şehitler Meydanı gibi birçok noktada onbinler nöbetteydi. Sultangazi'da SABAH gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu dua okudu.15 Temmuz gazileri Nurettin Arslan, Murat Duran ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Taksim'deki nöbetteydi.

Adana:Merkez Parkı dolduran on binler, hep bir ağızdan "Biz hep burada olacağız. Reis ne zaman meydanlara inin derse biz hazırız" diyerek haykırdı. Abdulkadir Ünüverdi tarafından 15 Temmuz'un sembol ismi şehit Ömer Halisdemir için yazılan "30 kuş" şiiri okunduğu sırada gözyaşları sel oldu.

MİLYONLAR MEYDANLARI DOLDURDU... 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ OKUNDU

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