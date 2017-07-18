Darbeci hainlere Türkiye’nin cevabı

Hain darbe girşiminin birinci yıldönümünde tüm Türkiye'de dün gece de demokrasi nöbetleri tutuldu. İşte il il Türkiye'nin demokrasi nöbeti;
MİLYONLAR MEYDANLARI DOLDURDU... 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ OKUNDU
İzmir:
İstanbul: Çengelköy, Kısıklı, Saraçhane'deki İBB önü, Taksim Meydanı, Vatan Caddesi, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önü ve Sultangazi Şehitler Meydanı gibi birçok noktada onbinler nöbetteydi. Sultangazi'da SABAH gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu dua okudu.15 Temmuz gazileri Nurettin Arslan, Murat Duran ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Taksim'deki nöbetteydi.
Adana:Merkez Parkı dolduran on binler, hep bir ağızdan "Biz hep burada olacağız. Reis ne zaman meydanlara inin derse biz hazırız" diyerek haykırdı. Abdulkadir Ünüverdi tarafından 15 Temmuz'un sembol ismi şehit Ömer Halisdemir için yazılan "30 kuş" şiiri okunduğu sırada gözyaşları sel oldu.
Konak meydanında toplanan on binler nöbeti sürdürdü.
Kahramanmaraş:
On binler Trabzon Caddesi'ndeydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Sütçü İmam'ın torunları olarak, ilk günkü aşkla nöbet tuttuk" dedi.
Malatya:
Nöbete katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "'Adalet arıyoruz diye yürüyoruz' diyenlerin, dünkü yürüyüşe, bugünkü meydanlara bakması lazım. Biz hepimiz bu millet, vatan, ezan için yürüdük. 15 Temmuz bu ülkenin ikinci kurtuluş savaşıdır" dedi.
Adıyaman:
Hükümet Konağı Meydanında düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla nöbet tuttu. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "Başkomutanımız saat 24.00'e kadar dedi ama '24 ay nöbet tutacaksınız' dese Adıyaman halkı nöbete devam edecek" dedi.
Diyarbakır: 15 Temmuz Şehitleri
Parkındaki nöbette, Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, sık sık slogan atarak, terör örgütlerine tepki gösterdi, ilahilere ve şarkılara da eşlik etti.
Hakkari:
Valilik öncülüğünde düzenlenen nöbette, Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu.
Siirt:
Eski valilik binası önündeki nöbette Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu ve ilahiler söylendi.
Şırnak:
Karayolları Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu.
Antalya:
70 bin kişi demokrasi nöbetindeydi.
Kocaeli:
Binlerce vatandaş Milli İrade Meydanı'ndaydı. Batman, Bingöl, Mardin,Van, Bitlis, Muş, Kars, Manisa, Denizli, Mersin, Sivas, Samsun, Trabzon, Ordu, Samsun,Trabzon,Tokat, Amasya, Çankırı,Yozgat, Erzurum, Ağrı ve Hatay'da meydanları dolduran onbinler şehitler için dua etti.
ŞEHİTLER ÇEŞMESİNDEN GÜL ŞERBETİ AKACAK
Üsküdar
Belediyesi ve yardımseverlerin katkılarıyla Çengelköy Meydanı'nda yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi, demokrasi nöbetlerinin son akşamında açıldı. Çeşmeden 15 Temmuz'lar ve diğer özel günlerde gül şerbeti akacak. Çeşme Mimar Serkan Akın tarafından tasarlandı.
PROVOKATÖRLER YİNE DEVREDE!
İstanbul, Alibeyköy Karadolap Mahallesi Nene Hatun Camisi 'nde saat 00.13'te sala okuyan imama kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Darp etti. Münip Polat, sala için minareye çıktığında cami avlusuna maytap atıldı. Minareden aşağıya inen Polat ve emekli polis kardeşi Ethem Polat yumruk ve sopayla darp edidi. Şüpheliler aranıyor. İHA
Emir SOMER-Zafer HALATÇI-Furkan KARA-Murat ŞENGÜL- Murat KARAMAN-Sırrıberk ARSLAN-Murat SAVAŞ-Hüseyin KAÇAR-Metin HARIKÇI-Tahir ÖZÇELİK-Tarık YILMAZ-Yusuf GÜNEŞ-Tahir Aşkın KISACIK/SABAH