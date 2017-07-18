FETO, Sisi yanlısı gazetede Türkiye'ye iftira yağdırdı

Mısır'da yayınlanan Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj veren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kendilerine yapılan haksızlıkları Avrupa'nın anlaması daha çok kurban vermeleri gerektiğini söyledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mısır'da yayınlanan Sisi yanlısı El-Yevm gazetesine röportaj verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DİKTATÖR İFTİRASI

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye askeri darbe yaparak kendini Cumhurbaşkanı ilan eden cuntacı Sisi'nin yanlısı olan gazeteye konuşan FETO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hitler, Stalin ve Mao gibi diktatör olduğu iftirasında bulundu.

"TRUMP İADE EDERSE GİDERİM"

Avrupa'nın kendisini anlaması için daha çok kurban vermeleri gerektiğini iddia eden FETO, ABD Devlet Başkanı Trump'ın kendisini Türkiye'ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye'ye gideceğini öne sürdü.

TÜRKİYE ALEYHİNDE SORULAR...

Röportajı yapan Hashem Al Fakhrani, terör örgütü liderine Türkiye aleyhinde sorular yöneltip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. FETO ise bunun zor olduğunu söyledi.