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FETO, Sisi yanlısı gazetede 'ye iftira yağdırdı

Giriş Tarihi: 18.7.2017 20:34
FETO, Sisi yanlısı gazetede Türkiye'ye iftira yağdırdı

yanlısı El-'e konuşan terör örgütü elebaşı FETO, ve Erdoğan'a yönelik iftiralarını sürdürdü.

'da yayınlanan Sisi yanlısı El- 7 gazetesine röportaj veren elebaşı , darbe girişimi nedeniyle kendilerine yapılan haksızlıkları Avrupa'nın anlaması daha çok kurban vermeleri gerektiğini söyledi.

elebaşı Fetullah Gülen, Mısır'da yayınlanan Sisi yanlısı El-Yevm gazetesine röportaj verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DİKTATÖR İFTİRASI
Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı 'ye askeri darbe yaparak kendini Cumhurbaşkanı ilan eden 'nin yanlısı olan gazeteye konuşan FETO, Cumhurbaşkanı 'ın Hitler, Stalin ve Mao gibi diktatör olduğu iftirasında bulundu.

"TRUMP İADE EDERSE GİDERİM"
Avrupa'nın kendisini anlaması için daha çok kurban vermeleri gerektiğini iddia eden FETO, ABD Devlet Başkanı 'ın kendisini 'ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye'ye gideceğini öne sürdü.

TÜRKİYE ALEYHİNDE SORULAR...
Röportajı yapan Hashem Al Fakhrani, terör örgütü liderine Türkiye aleyhinde sorular yöneltip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. FETO ise bunun zor olduğunu söyledi.

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FETO, Sisi yanlısı gazetede Türkiye'ye iftira yağdırdı
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