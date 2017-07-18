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'nün sözde eyaletine operasyon

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK

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Giriş Tarihi: 18.7.2017 15:06 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 15:10
FETÖ'nün sözde Gaziemir eyaletine operasyon

İzmir polisi /’nin sözde eyalet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında büyük bölge imamının da bulunduğu  37 kişi yakalandı, 25 kişi ise aranıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından / (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) operasyonu düzenledi.

FETÖ'nün sözde eyalet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında büyük bölge imamı, küçük bölge imamı, irşatçı, büyük bölge kasası, küçük bölge kasası, bölge mütevelli heyetleri, ışık evleri ve talebe sorumlularının da bulunduğu 62 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis İzmir merkezli, Manisa, Bitlis, Kahramanmaraş, Ağrı, İstanbul, Malatya olmak toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda 37 kişi gözaltına alındı. 25 kişinin ise hala arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 37 kişiden 13'ünün örgütün kriptolu haberleşme programı By-Lock kullanıcısı olduğu belirtildi. Zanlıların çoğunluğunun sözde Gaziemir eyaletinde esnaf oldukları bildirildi.

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FETÖ'nün sözde Gaziemir eyaletine operasyon
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