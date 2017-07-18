"Bu bir afettir, zarar karşılanacak"

İstanbul, şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Çok sayıda yerde su baskını yaşanırken, araçlar da mahsur kaldı. Yağış İstanbul'da hava trafiğini de olumsuz etkiledi, rötarlar yaşanıyor. İstanbul Metrosu ve metrobüs yollarında da su baskınları yaşandı. Trafikte de yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış sabah etkisini artırdı. Şu sıralarda da yağış çok şiddetli şekilde etkili olmaya devam ediyor. Yağışla birlikte fırtına da etkili oluyor. Şiddetli yağışın öğle saatlerinde kadar etkisini sürdürmesi, öğle saatlerinin ardından bir süre daha devam ederek etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağış nedeniyle İstanbul Metrosu ve metrobüs yollarında su baskınları yaşandı, E-5'te trafik durma noktasına geldi. AKOM'dan ve İstanbul Valiliği'nden de İstanbullulara çok önemli uyarılar geldi. Meteoroloji'den Tekirdağ ve Kırklareli için de şiddetli yağış uyarısı geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "İtfaiye,Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İstaç ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor." denildi.

ULAŞTIRMA BAKANI: BU BİR AFETTİR, ZARAR KARŞILANACAK

Ulaştırma Bakanı, "Bu bir afettir, ulaşılamayan nokta yok. Hasar tespit edilince zarar karşılanacak" dedi.



"Avrasya Tünelinde sıkıntı yok. Çıkışta sorun yaşanıyor. Ulaşılamayan nokta yok. Tünel kısa sürede açılacak."



Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan AK Parti grubuna girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Arslan İstanbul'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Bu bir afettir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi teyakkuzda, gerekli bütün önlemler ver çalışmalar yapılıyor. Önlem olarak Avrasya tüneline araç girişini durdurduk" dedi.