Son dakika: 5 şirkete eş zamanlı FETÖ operasyonu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) finans sağlayan şahıslara ait 5 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şahısların şirket ve adreslerinde yapılan aramalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri yaptığı aramada FETÖ/PDY örgütü tarafından örgüt içerisinde önemli konumdaki üst düzey örgüt mensuplarına verilen tablo şeklinde 1 adet Kıtmir duası, 1 adet lale figürü, 1 dolarlık banknotlar halinde toplam 11 adet ABDdoları, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şahıslardan 1'i adli kontrol kaydı ile serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.