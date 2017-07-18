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da diye paylaşılıyor ama...

Giriş Tarihi: 18.7.2017 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 12:55
Sosyal medyada Avcılar diye paylaşılıyor ama...

’da yoğun sağanak yağış sürerken da hızla yayılan görüntünün olduğu iddia edildi, ancak aslında bu video ’dan ve 2014 yılına ait…

Bugün 'da mevsim normallerinin çok üstünde yağan yağmur çok sayıda noktada su baskınlarına neden oldu, inanılmaz görüntüler paylaşıldı. da görüntülerin birçoğu gerçek olsa da, bir tanesi sahte.

AVCILAR DİYE YAYILDI AMA...

'da çekildiği iddiasıyla paylaşılan görüntüde araçlar bir sokakta hızla sürüklenirken görülüyor.

İSPANYA'YA AİT

Bu görüntü 7 Eylül 2015'te 'nın Endülüs bölgesindeki felaketine ait. İspanya'nın güneyindeki bu bölgede seller sık sık can alıyor. 2015 eylülündeki sellerde de Almeria, Anda ve çevresinde en az 4 kişi ölmüştü

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

Avcılar diye paylaşılan görüntü İspanya'ya ait!

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Sosyal medyada Avcılar diye paylaşılıyor ama...
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