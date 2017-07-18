Sosyal medyada Avcılar diye paylaşılıyor ama...

Bugün İstanbul'da mevsim normallerinin çok üstünde yağan yağmur çok sayıda noktada su baskınlarına neden oldu, inanılmaz görüntüler paylaşıldı. Sosyal medyada görüntülerin birçoğu gerçek olsa da, bir tanesi sahte.

AVCILAR DİYE YAYILDI AMA...

Avcılar'da çekildiği iddiasıyla paylaşılan görüntüde araçlar bir sokakta hızla sürüklenirken görülüyor.

İSPANYA'YA AİT

Bu görüntü 7 Eylül 2015'te İspanya'nın Endülüs bölgesindeki sel felaketine ait. İspanya'nın güneyindeki bu bölgede seller sık sık can alıyor. 2015 eylülündeki sellerde de Almeria, Anda ve çevresinde en az 4 kişi ölmüştü

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

Avcılar diye paylaşılan görüntü İspanya'ya ait!