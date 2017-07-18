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'den 'a üçüncü

Giriş Tarihi: 18.7.2017 22:13
Türkiye'den Katar'a üçüncü askeri sevkiyat

'a 2 fırtına obüsü ve 171 asker sevkedildi. Askeri personel Katar ile ortak tatbikatta görev alacak.

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Türkiye'den Katar'a üçüncü askeri sevkiyat
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