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Türkiye'den Katar'a üçüncü askeri sevkiyat
Türkiye
'den
Katar
'a üçüncü
askeri sevkiyat
Giriş Tarihi: 18.7.2017
22:13
Katar
'a 2 fırtına obüsü ve 171 asker sevkedildi. Askeri personel Katar ile ortak tatbikatta görev alacak.
Ayrıntılar Geliyor...
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Türkiye'den Katar'a üçüncü askeri sevkiyat
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