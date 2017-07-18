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'ta 29 e atandı

Giriş Tarihi: 18.7.2017 20:59 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 21:13
Uşak'ta 29 şirkete kayyum atandı

'ta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () tarafından el konulan 29 e olarak atandı.

'ta, 2015 yılında başlayan Fethullahçı Terör Orgütü/ Yapılanması'na (/) yönelik soruşturmalar kapsamında, tarafından el konulan 10 anonim , 18 limitet şirket ve bir ticari işletme olmak üzere toplam 29 şirkete, Uşak Valisi Salim Demir olarak atandı. 'in, atama kararının yarınki Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanması ardından kayyum olarak şirketlerin başına geçeceği belirtildi.

Vali Demir, şöyle dedi:

"İlgili Başbakan Yardımcılığı Uşak'ta el konulan 29 şirkete kayyum olarak beni atadı. Karar yarınki ticaret sicil gazetesinde yayınlanacak. Şirketlerin durumlarını sonuca bağlamak için mahkeme kararlarını bekleyeceğiz. İşi yürüteceğiz. Şirketler bağlı bulundukları sektörde çalışmaya devam edecek.".
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Uşak'ta 29 şirkete kayyum atandı
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