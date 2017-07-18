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Yeni Samsun Stadı'nda 2 bomba ihbarı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 18:23 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 18:35
Yeni Samsun Stadı'nda 2 bomba ihbarı

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları Açılış Töreni öncesi Yeni Samsun Stadı'nda 2 bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrası, güvenlik güçleri aramalara başladı.

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Yeni Samsun Stadı'nda 2 bomba ihbarı
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