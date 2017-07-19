Adil Öksüz'ün mesajlarında ne var?

250 şehit verdiğimiz 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin birinci yıl dönümünde gazetemizin Yazı İşleri Müdürü ve Daily Sabah'ın köşe yazarı Yahya Bostan çok önemli detayların olduğu ufuk açıcı bir kitap yazdı. FETÖ soruşturmalarının bir numaralı delili ByLock'un hikayesini akıcı ve kolay bir anlatımla dile getirdiği kitabın adı "Kod Adı Bay Bay"...

(...)

Benim kitapta dikkatimi çeken birçok detay var.

Örneğin, hani 15 Temmuz'un kara kutusu, cuntacıların milete bomba yağdırdığı gece Akıncılar Hava Üssü'nde yakalanan ama ne hikmetse gözaltına alındıktan iki saat sonra serbest bırakılan sonra da sırra kadem basan Adil Öksüz var ya... İşte onunla ilgili... Bostan kitabında, bildiğim kadarıyla en son cep telefonu sinyali Anadolu Yakası'nda Dumankaya İnşaatları'nın olduğu bölgede alınan Adil Öksüz'ün de 141088 kimlik numarasıyla ByLock kullandığını ve 13 kritik mailinin tespit edildiğini yazmış.

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