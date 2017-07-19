Bakanı Fakıbaba: "Kendi adımın açıklanacağını hiç düşünmemiştim

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu üyelerinin adını açıklamasını televizyondan takip ettiğini, kendisine tevdi edilen bakanlık görevini de buradan öğrendiğini söyledi.

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Fakıbaba, "Şanlıurfa'dan gelen misafirlerimle Meclis'teki odamda bir araya gelmiştik; televizyon açıktı ve oradan adımın okunduğunu duydum. Kendi adımın açıklanacağını hiç düşünmemiştim, o anda çok duygulandım, sevindim. Bakanlık görevinin ne denli ağır olduğunu o anda hissettim. Ülkem için, insanlar için, partim için başarılı olmak zorunda olduğumu düşündüm." dedi. Fakıbaba, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı çok daha ileri götürmek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkürlerini ilettiğini ve bu göreve layık olabilmek adına var gücüyle çalışacağını söylediğini vurgulayan Fakıbaba, ardından Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldiklerini belirtti.

Tebrik için arayanlardan özellikle Necmettin Cevheri isminin kendisi için önemli olduğunu anlatan Fakıbaba, "Sayın Cevheri, Şanlıurfa'nın siyaset alanında gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biridir. Eski bir tarım bakanı olarak kendisinden öğreneceğim çok şey var. İnşallah insanları mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

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Çalışma prensiplerine de değinen Fakıbaba, kendisi için mesainin 8 saatten ibaret olmadığını söyledi. Fakıbaba, "Benim için çalışma saati 8 değil 20 saattir. Kesintisiz 20 saat çalışacağım, vatandaşlarımıza bunun sözünü verebilirim. Yükümün çok ağır olduğunu biliyorum. Bir ekip çalışmasıyla ülke tarımının daha ileri gideceğine inanıyorum. Bunun için çok fazla mesai harcayacağız." ifadelerini kullandı.

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