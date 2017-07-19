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Son Dakika!.. Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan Ankara'da sürpriz görüşme

Giriş Tarihi: 19.7.2017 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 12:58
Son Dakika!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan Ankara'da sürpriz görüşme

Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başbakan Yıldırım'ın görüşme sonrası 13.00'da açıklama yapacağı açıklandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi.

Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım, kabulün tamamlanmasının akabinde Beştepe'de saat 13.00'da basına bir açıklama yapacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Son Dakika!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan Ankara'da sürpriz görüşme

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Son Dakika!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan Ankara'da sürpriz görüşme
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