Son Dakika!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan Ankara'da sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi.

Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım, kabulün tamamlanmasının akabinde Beştepe'de saat 13.00'da basına bir açıklama yapacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

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