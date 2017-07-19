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, tek tip kıyafet konusunda da 'nün sözcüsü oldu

Giriş Tarihi: 19.7.2017 23:33
CHP, tek tip kıyafet konusunda da FETÖ'nün sözcüsü oldu

ve Parti Sözcüsü , tek tip kıyafet konusuna karşı çıkarak sanıklarına sahip çıktı.

ve Parti Sözcüsü , tek tip kıyafet konusuna karşı çıkarak sanıklarına sahip çıktı.

FETÖ sanıklarının tek tip kıyafetle mahkemeye götürülme teklifine ilişkin görüşü sorulan Tezcan, "Devlet yargılama süreci içerisinde propaganda yapmaya imkan vermeyecek her türlü önlemi almalıdır. Makul, amaca uygun. Savunma hakkı kısıtlanmadan her türlü önlemi almalıdır. Ancak tek tip kıyafet gibi, bu çerçevedeki önlemler ile örtüşmeyen çağdışı yöntemleri kabul etmemiz mümkün değil. Tek tip kıyafet uygulaması, darbe dönemlerinde 12 Eylül döneminde de uygulanmıştır. Bu konuda acılı ve sancılı bir geçmişimiz var. Tekrara yaşanan kanamış uygulamaların yeniden başlatmanın kimseye faydası yok. Öç alma ve intikam duygusu ile hareket edilmez bu işlerde akıl sağduyu ile hareket edilir. Çağdışı yöntemlerden medet ummak çağ dışı kafaların ürünüdür ancak" ifadelerini kullandı.

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CHP, tek tip kıyafet konusunda da FETÖ'nün sözcüsü oldu
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