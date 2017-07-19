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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim ile telefonda görüştü

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 23:32 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Al Sani'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ndeki coşkuya, bir yıl önce darbe girişimini önlemiş olan Türk halkının kahramanlığına işaret ettiği görüşmede, ikili ilişkilere değinildi.

Katar Emiri Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili üzüntülerini de dile getirdiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim ile telefonda görüştü
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