FETÖ-DEAŞ ders kitabında

15 Temmuz
Demokrasi Zaferi başta olmak üzere darbeler, FETÖ
-PKK
-DEAŞ
gibi terör örgütleri müfredat programına alındı. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren bu konular ilkokul öğrencilerine ders olarak anlatılacak. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Başöğretmen Salonu'nda yeni müfredatı basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre, yeni müfredat bu yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm ders ve sınıflarda yeni müfredatla eğitim verilecek.
4 AYRI DERSTE ANLATILACAK
Müfredatın sade ve anlaşılır olmasına önem verdiklerini ve değerler eğitimini odak noktası yaptıklarını belirten Bakan Yılmaz, gazetecilerin sorusu üzerine yeni müfredatta 15 Temmuz ve cihat konusuna da yer verdiklerini söyledi. Yılmaz, "Sosyal bilgiler dersi öğretim programında demokrasinin kazanımının işlenmesi sırasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
'nün ele alınmasını isteyeceğiz. Yine Türkçe derslerinde Milli Mücadele
ve Atatürk temasında konu örneklerinde 15 Temmuz da işlenecek" şeklinde konuştu.
CİHAT VATAN SEVGİSİDİR
Cihat kavramının da müfredatta doğru anlamıyla öğrencilere aktarılacağını belirten Yılmaz, "Cihadın gerçek anlamı, ülkemizi sevmektir, vatanımızı sevmektir, milli birlik ve beraberliğe hizmet etmek için her ne gerekiyorsa o konuda varlık göstermektir. Cihadın ne olduğunun ve ne olmadığının öğretilmesi, Bakanlığımızın asli görevleri arasında olduğu için var. Bundan rahatsız olmaya gerek yok. Din derslerinde, fıkıh dersinde evlatlarımıza vermek istiyoruz" diye konuştu.