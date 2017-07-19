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'cü komandosunun undan cephanelik çıktı

Giriş Tarihi: 18.7.2017 21:29 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 01:54
FETÖ'cü SAT komandosunun bodrumundan cephanelik çıktı

İstanbul'da gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, ’den tutuklanan eski komandosu 'ın ikamet ettiği binanın katında cephanelik ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlendiren Ümraniye İlçe Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak tutuklanan eski komandosu 'ın Armağanevler Mahallesi Elif Sokak'ta bulunan evinin unda aramalarda bulundu.

Yapılan aramalarda 2 adet Colt uzun namlulu silah, 2 adet MP5 uzun namlulu silah, 25 adet boş uzun namlulu silah şarjörü, 1 adet boş Sig Sauer şarjör, 4 adet çelik yelek, 2 adet kask, 1 adet askeri postal, 2 adet avcı bıçağı, 1 adet el feneri, 1 adet işaretleyici fener, 2 adet gözlük, 1 adet ilk yardım çantası, 530 adet 5.56*45 dolu fişek, 50 adet 9*19 dolu fişek, çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar kriminal incelemeye gönderildi..
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FETÖ'cü SAT komandosunun bodrumundan cephanelik çıktı
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