Son dakika... FETÖ’nün SAT Komutanlığı yapılanmasına iddianame!

FETÖ/PDY'nin SAT Komutanlığı'ndaki personel ve Deniz Kuvvetleri'ndeki imam yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianame tamamlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri Yapılanması yani 'mahrem imamlar' listesinde yer alan şüphelilerden Servet M., Emrullah M., Ahmet T., Nihat M., Yusuf B., Önder Y., Kemal I., Sadık Y., Orçun S., Mustafa G., Ebubekir A., Fatih D., Enes H. ve Salih Ç.'nin darbe girişimi sırasında görevlerini sürdürdükleri kaydedildi.

İddianamede darbe girişiminden önce ve sırasında alt hiyerarşilerine verdiği talimatların zincirleme olarak en alt kademede bulunan ve 'öğrenci' olarak tabir edilen Deniz Kuvvetleri'nce aynen uygulandığı, darbe girişiminin İstanbul'daki SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı faaliyetlerinin bu şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

SİVİL İMAMLARDAN ŞİFRELİ TALİMAT

Terör örgütünün sözde Deniz Kuvvetleri Yapılanması'nda öğrenci konumundaki askeri personellerinin yapılanmanın sivil imamlarından aldıkları örgütün hücresel teşkilatlanmasına uygun şifreli talimatlarla 15 Temmuz kanlı darbe girişimi öncesinde gerçekleştirilen faaliyetlerine katıldıkları anlatıldı. Yine bu örgüt mensuplarının darbe girişimine karşı olduklarını düşündükleri bir kısım askeri personeli derdest etmek amacıyla planlar yaptıkları öğrenildi.

Terör örgütünün 'öğrenci' adındaki bu askeri personellere verdiği görevler, 'iş bölümü yapmak, fiilen harekete geçmek, darbe girişimi sırasında takviye amaçlı personel görevlendirmek, bu amaçla kendisine verilen talimat gereği bizzat intikal etmek, personel sevklerini sağlamak, askeri mühimmatları hazırlamak, eylemler için talimat vermek' şeklinde sıralandırıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA DAVA AÇILDI

Şüpheliler hakkında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamaları kapsamında dava açıldı.