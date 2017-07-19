FETÖ’yü 30 yıldır takip eden Askeri Hakim’den Teröristbaşı’na sert cevap

Sabah.com.tr'nin sorularına cevap veren Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, "Gülen bu yalanlarla uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Genelkurmay da araştırdı biz de araştırdık. Darbeye katılanların tamamı FETÖ'cü subay ve astsubaylardan oluşuyor. Zaten biz bu isimleri darbe girişiminden önce deşifre etmiştik" dedi.

İŞTE AHMET ZEKİ ÜÇOK'UN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR:

"YALANLARLA ULUSLARARASI KAMUOYUNU KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Fetullah Gülen 16 Temmuz'da da benzeri açıklamalar yapmıştı. Ne diyecekti "darbe yaptık başarısız olduk" mu deseydi. O zaman tüm dünyadan dışlanır ABD'de bir gün daha kalamazdı. Darbeyi kendi üzerinden atmaya çalışıyor. Bu yalanlarına kendisi de çevresindekiler de inanmıyor ama maalesef uluslararası medyada yer bulabiliyor. Michael Rubin gibi FETÖ'nün ve Pengtagon'un tetikçileri de bu yalanı yaygınlaştırıyor.



"DARBEYE KATILANLARIN TAMAMININ FETÖ'CÜ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

15 Temmuz darbe girişimine katılanların tamamının Fetullahçı Terör Örgütü olduğunu biliyoruz. Bu iddia daha önce de gündeme getirilmişti. Genelkurmay'da bu konuda adli ve idari soruşturma yürütüldü. Bu soruşturma Cumhuriyet tarihinde bir ilkti. Tam 614 kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan bu araştırmaların sonucunda darbeye katılanların tamamının Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Zaten biz bu isimlerin tamamının FETÖ'cü olduğunu darbeden önce deşifre etmiştik.

"DARBECİ FETÖ'CÜLERİ İSİM İSİM BİLİYORUZ"

FETÖ lideri Gülen'in bu yalanlarını kimse ciddiye almasın. Tamamen kendini aklamaya yönelik yalanlar bunlar. Üst düzey darbecilerin tamamını zaten daha önce kitaplarda ve gazetelerde bu isimleri deşifre ettik. Daha sonra da alt rütbelerdeki FETÖ'cü isimler üzerinde de çalıştık. Ne bir Atatürkçü var ne de bir Ülkücü var. Tamamı FETÖ'cülerden oluşuyor.



"İLK SIZMA 70'LERİN BAŞINDA GERÇEKLEŞTİ"

Biz daha önce yaptığımız açıklamalarda ilk soruların 1986 yılında çalındığını söylemiştik. 1986 yılında giriş yapanların 94 yılında mezun olduğundan yola çıkarak Korgeneral ve Orgeneral düzeyinde FETÖ'cü olamayacağı söyleniyor. Bu yanlış. 1986 yılında tespit yapıldı. Ancak sızma daha önce gerçekleşti. Hatta Serdar Coşkun'un tespitlerine göre ilk Fetullahçı sızmalar 1970'li yılların başında gerçekleşti.

"1998'DE 1350 İSİM TESPİT ETTİK"

1998 yılında Hava Kuvvetleri'nde görevli bir astsubay'ın itirafları neticesinde bir soruşturma başlattık. Ramazan Bulut bize 1350 FETÖ üyesi subayın ismini verdi. Bu subaylardan sadece 150'si TSK'dan ihraç edildi. Kalanların akıbetinin araştırılması gerekiyor. TSK'da hala tam bir temizlik yapılmadı.

"ADİL ÖKSÜZ KONUSUNDA DA YALAN SÖYLÜYOR"

Teröristbaşı Gülen, Adil Öksüz konusunda da yalan söylüyor. Yabancı gazetelere "Adil Öksüz 30 sene önceki öğrencilerimdendi. Birkaç sene önce geldi. Benimle ilişkilendirilmesi yanlış" demiş ve bir yalan daha söylemiş. Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ün nikahını kıymış, çocuklarına isim vermiş. Darbeden önce defalarca görüşmüş. Darbeden önce 109 kez yurtdışına çıkmış. 11 Temmuz'da ABD'deymiş. Keşke ABD'deki MOBESE'leri inceleme imkanımız olsa da Pensilvanya'ya kaç defa gittiği görebilsek.