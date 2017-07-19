Güçlük çıkartan darbeci hainler bugün böyle getirildi

Bazı sanıklar, duruşma salonunun önüne geldiklerinde ring aracından inmek istemeyip jandarmaya direnmişti.

Sanıklardan Haldun Gülmez direnince jandarma tarafından zor kullanılarak kol ve bacaklarından kaldırılıp salona götürülmüştü.

Bu durumu göz önünde bulunduran jandarma yetkilileri, direnişte bulunan ve inmekte güçlük çıkaran Haldun Gülmez, Şükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmezateş'in de aralarında bulunduğu bazı askerleri cezaevi ring aracıyla değil, ayrı bir minibüste getirdi.

Darbeci askerler minibüste ayrı bölümlerde oturtuldu. Yanlarına, önlerine ve arkalarına jandarma oturtularak birbirleriyle temas etmeleri, görüşmeleri ve birlikte hareket etmeleri engellendi.