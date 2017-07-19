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Güçlük çıkartan darbeci hainler bugün böyle getirildi

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.7.2017 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 11:53
Güçlük çıkartan darbeci hainler bugün böyle getirildi

Cumhurbaşkanına suikast davasında cezaevi ring aracından inmek istemeyip güçlük çıkartan aralarında , ve Sönmezateş'in de bulunduğu darbeci hainler, özel hazırlanmış cezaevi minibüsleriyle getirildi.

Bazı sanıklar, duruşma salonunun önüne geldiklerinde ring aracından inmek istemeyip jandarmaya direnmişti.

Sanıklardan direnince jandarma tarafından zor kullanılarak kol ve bacaklarından kaldırılıp salona götürülmüştü.

Bu durumu göz önünde bulunduran jandarma yetkilileri, direnişte bulunan ve inmekte güçlük çıkaran Haldun Gülmez, ve Sönmezateş'in de aralarında bulunduğu bazı askerleri cezaevi ring aracıyla değil, ayrı bir minibüste getirdi.

Darbeci askerler minibüste ayrı bölümlerde oturtuldu. Yanlarına, önlerine ve arkalarına jandarma oturtularak birbirleriyle temas etmeleri, görüşmeleri ve birlikte hareket etmeleri engellendi.

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Güçlük çıkartan darbeci hainler bugün böyle getirildi
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