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’nun gizemi çözüldü

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.7.2017 16:49
HERO’nun gizemi çözüldü

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan ve 2 polisi şehit eden teröristlere açılan davanın duruşmasına ‘’ yazılı tişörtle gelen suikastçı asker Gökhan Güçlü’nün tişörtünün örgütsel gizemi istihbarat birimlerince çözüldü. Darbeci eski askerin tişörtündeki ‘Hero’ yazısının ‘Hoca Efendi Razı Olsun’ anlamına geldiği belirlendi.

'nün 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 13 Temmuz'da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklardan MAK timinde görevli darbeci astsubay Gökhan Güçlü üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle gelmişti. Bu tişört tepkilere sebep olmuştu.

ÖRGÜTSEL AMACI ÇÖZÜLDÜ

Yaşanan hadise ardından darbecilerin tek tip kıyafetlerle duruşmalara katılmaları üzerine çalışmalar başlatıldığı öğrenilmişti. Konuyu ayrıntılı ele alan istihbarat birimleri '' olarak yazılan İngilizce 'Kahraman' anlamına gelen kelimenin örgütsel anlamını da çözdü. İŞTE O ŞİFRE

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HERO’nun gizemi çözüldü
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