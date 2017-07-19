HERO’nun gizemi çözüldü

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 13 Temmuz'da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklardan MAK timinde görevli darbeci astsubay Gökhan Güçlü üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle gelmişti. Bu tişört tepkilere sebep olmuştu.

ÖRGÜTSEL AMACI ÇÖZÜLDÜ

Yaşanan hadise ardından darbecilerin tek tip kıyafetlerle duruşmalara katılmaları üzerine çalışmalar başlatıldığı öğrenilmişti. Konuyu ayrıntılı ele alan istihbarat birimleri 'Hero' olarak yazılan İngilizce 'Kahraman' anlamına gelen kelimenin örgütsel anlamını da çözdü. İŞTE O ŞİFRE