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İstanbul'da terör operasyonu: 12 kişi gözaltında

AA

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Giriş Tarihi: 19.7.2017 06:53 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 07:22
İstanbul'da terör operasyonu: 12 kişi gözaltında

Terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 10'unun, Başakşehir'de otobüsüne düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili aranan şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi akşamı Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir otobüsüne molotofkokteylli saldırı gerçekleştirdiği belirlenen 14 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, terör örgütü /'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde faaliyet gösteren biri 18 yaşından küçük olmak üzere 10 şüpheli, molotofkokteylli saldırıya katıldıkları iddiasıyla yakalandı.

PKK/KCK'ya üye kişilerle irtibatları var

Ayrıca terör örgütünün İstanbul'daki sözde özel kuvvetler hücresine yönelik operasyonların devamında, daha önce PKK/KCK'ya üye oldukları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişilerle irtibatları bulunduğu belirlenen iki şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Ekiplerin, Başakşehir'deki saldırıyla ilgili diğer 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları ise sürüyor.

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İstanbul'da terör operasyonu: 12 kişi gözaltında
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