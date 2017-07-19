İşte sürpriz görüşmede atılan imza!

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünün ardından basın toplantısı düzenledi.

65. Hükümet'te yapılan değişiklikleri açıklayan Yıldırım, yeni isimlerden oluşan Bakanlar Kurulunun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Söz konusu değişiklikle 15 bakanın aynı görevlerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Yıldırım, yeni görev alan bakanların da görev bayrağını devralacaklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, 26 bakan ve başbakan yardımcısından oluşan Bakanlar Kurulunun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği şeklinde bir sonucun ortaya çıktığını ifade etti.

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