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İşte sürpriz görüşmede atılan imza!

Giriş Tarihi: 19.7.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 16:13
İşte sürpriz görüşmede atılan imza!

Erdoğan bugün Başbakan ’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Külliye’deki sürpriz görüşmeden kabine revizyonu çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında yeni kabineyi açıkladı.

Başbakan , ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünün ardından basın toplantısı düzenledi.

65. Hükümet'te yapılan değişiklikleri açıklayan Yıldırım, yeni isimlerden oluşan hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Söz konusu değişiklikle 15 bakanın aynı görevlerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Yıldırım, yeni görev alan bakanların da görev bayrağını devralacaklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, 26 bakan ve başbakan yardımcısından oluşan Bakanlar Kurulunun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği şeklinde bir sonucun ortaya çıktığını ifade etti.

İŞTE KABİNEDE REVİZYON İÇİN ATILAN İMZA

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İşte sürpriz görüşmede atılan imza!
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