İşte yeni bakanlar

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

26 Şubat 1972'de Yunanistan Gümülcine'de doğan Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İyi düzeyde Yunanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

12 Mart 1977'de Gaziantep Nizip'te doğan Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gül, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olan Gül, Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Gül, HAS Parti Genel İdare Kurulu üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ambdulhamit Gül, AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Gül, evli ve 3 çocuk babası.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğan Bak, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında meclis üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu.

Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunan Bak, 24. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü olan Bak, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babası.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:

3 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede genel cerrahi ihtisası yaptı. Demircan, Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi genel cerrahi uzmanı görevlerinde bulundu.

20 ve 21. Dönem'de Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönem'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.

İngilizce ve Arapça bilen AK Parti Samsun Milletvekili Demircan, evli ve 6 çocuk babası.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu:

7 Haziran 1979'da Adana'da doğan Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde lisansüstü eğitimini sürdürmekte.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyeliği, İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunan Sarıeroğlu, Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyeliği, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

AK Parti Ankara Milletvekili Sarıeroğlu'nun "Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler" isimli bir kitabı ile Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmakta.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

16 Aralık 1951'de Şanlıurfa Birecik'te doğan Fakıbaba, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde ihtisas yapan Fakıbaba,

Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. İki dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babası.