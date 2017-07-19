Kontrollü ruhlara dikkat et

AK Parti
Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım
partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi:
Yaşananlara 'kontrollü darbe' diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var. Biz, bize söylenenlere bir yere kadar müsamaha gösteririz ancak o gece vatanı için can veren şehitlerimize haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Kandil'e ve Pensilvanya'ya tutsak olanlara yüz vermek şehitlerin ruhunu incitmek anlamına gelir.
Kendisi referandum süresince beni çok düşündü. Şimdi biz de kendisini uyarıyoruz, kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol, bunların kontrolüne girme. FETÖ'nün yüzünde güller açtıracak her işi, her açıklamayı düşünmeden yapan Kılıçdaroğlu, diğer yandan da sırtını PKK'ya yasladığını ifade edenlerin yüzünü güldürüyor.
FOTOĞRAFLARIMIZI KULLANIRLAR
Böyle giderse ana muhalefet partisi, sözde adalet mitinglerini övmek için gizli gizli hayranlık duydukları AK Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi paylaşmaya devam edeceklerdir.
Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyen memurlarla çalışmaz. Olay bu kadar basit. Bile bile içeride sırtına hançer saplayacak insanlar varken nasıl yöneteceksiniz? Tabii ki bir temizlik yapılacak. Hiçbir mikrop kalmayacak şekilde bu temizliği yapacağız. Zalimle, mazlumu da aynı kefeye koymayacağız.
ESTONYALI BAKANLA 50 DAKİKA
Başbakan Binali Yıldırım, dün Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser'i kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü