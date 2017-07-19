Körfez’e çözüm turu

İlk durak Suudi Arabistan
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleriyle Katar
arasındaki gerilimi çözüme kavuşturmak amacıyla 23-24 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan
, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan tura çıkacak. Erdoğan'ın ilk durağı Suudi Arabistan olacak. Kral Selman
bin Abdülaziz ile görüşecek Erdoğan, gerilimin çözümü için Suudi Arabistan'ın daha etkin rol oynamasını isteyecek. Erdoğan'ın ikinci durağı krizde arabuluculuk rolünü üstlenen Kuveyt olacak. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed el Sabah ile görüşecek Erdoğan'ın son durağı ise Katar olacak. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile biraraya gelecek.
KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan ve Al Sani dün de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
'ndeki coşkuya dikkat çeken Al Sani, Türk halkının kahramanlığına da vurgu yaptı. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Al Sani, Erdoğan'a, İstanbul'u etkileyen şiddetli yağmur nedeniyle de üzüntülerini iletti. Bu arada Erdoğan, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'yi de AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
00.30'DA ABİDE BULUŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Bakanlar Kurulu'nun ardından saat 00.30 sıralarında Başbakan Yıldırım ile birlikte Külliye'nin karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne gitti. Erdoğan, abideyi ziyaret eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
KOCA YÜREKLİ UTKU MECLİS'TE
15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında bombalanan TBMM'nin onarımı için harçlıklarını gönderen 12 yaşındaki Yozgatlı Utku Tan Kızıltaş, hem Meclis'i ziyaret edip son halini gördü hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri oldu.