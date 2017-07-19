Mahkeme Başkanından FETÖ sanığına tepki

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam edildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar, dava dosyasına giren yeni delil ve raporlar hakkında beyanda bulundu.

Sanıklardan Serkan Elçi, tanık katılımlarının reddini talep ederek yeniden atanacak adli tıp uzmanının huzurda dinlenmesini istedi.

Elçi, mahkeme heyetinden 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz'daki polis telsiz kayıtlarının da dosyaya eklenmesi talebinde bulundu.

Sanığın, 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki polis haber merkezine çok sık çağrı yapıldığını, telefon kayıtlarında polis memurunun "Tüm hazırlıklarımız tamam biz her şeye hazırız." dediğini belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "O gece bir darbe girişimi oluyor, oradaki adamlar da herhalde oturup çay ve kahve içip pişpirik oynayacak halleri yoktu." karşılığını verdi.

SAVCI, TALEPLERİN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmada tutuklu sanıkların ardından sanık avukatları, dava dosyasına giren yeni delil ve raporlar hakkında beyanda bulundu.

Avukatların çoğu, yeni bir adli tıp ve balistik uzmanının duruşmada bilirkişi olarak dinlenmesini istedi.

Müşteki avukatları adına beyanda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan ise toplanan delillerin olayı yeterince aydınlattığını, gelen taleplerinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi.

Memur-Sen yetkililerinin davaya katılma talibinin reddini isteyen savcı Ali Cenk Düzgün, çatışmada aracının zarar gördüğünü belirten Fevzi Önen'in davaya müşteki olarak katılmasının kabul edilmesini istedi.

Toplanan delillerle dava konusu olayın yeterince açıklığa kavuştuğunu aktaran Düzgün, bazı sanıklar ve sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerinin sanıkların hukuki durumunda değişikliğe yol açmayacağından reddedilmesini talep etti.

Düzgün, keşif taleplerinin de kabul edilmemesini istedi.