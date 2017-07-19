Muğla ve Bitlis'te 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve bağlı grup amirliklerince Muğla ve Bitlis ilinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda 28 şüpheliden 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Şüphelilerin Bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

28 şüphelinin garson, pazarlamacı, şoför, öğrenci, taksici, market çalışanı, ev hanımı, marangoz, vergi uzmanı, noter çalışanı, otel çalışanı, eczacı teknikeri, dershane çalışanı ve inşaat işçisi olduğu açıklandı. Şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.