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ve 'te 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İHA

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Giriş Tarihi: 19.7.2017 12:16
Muğla ve Bitlis'te 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında ve illerinde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve bağlı grup amirliklerince Muğla ve ilinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda 28 şüpheliden 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Şüphelilerin Bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

28 şüphelinin garson, pazarlamacı, şoför, öğrenci, taksici, market çalışanı, ev hanımı, marangoz, vergi uzmanı, noter çalışanı, otel çalışanı, eczacı teknikeri, dershane çalışanı ve inşaat işçisi olduğu açıklandı. Şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.

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Muğla ve Bitlis'te 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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