Yeni Adalet Bakanı kimdir? - Yeni kabine ile açıklanan Abdülhamit Gül kimdir? - İşte detaylar

Yeni kabine Başbakan Yıldırım tarafından resmen açıklandı! 19 Temmuz kabine değişikliğiyle Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül kimdir?
Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu
Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül
Aile Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
AB Bakanı: Ömer Çelik
Sanayi Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma Bakanı: Jülide Sarı Eroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Dak
İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli
Sağlık Bakanı: Mehmet Demircan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
ABDÜLHAMİT GÜL kimdir?
Abdulhamit Gül, 12 Mart 1977 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır. İlk öğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Yükseköğrenimini ise Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Gül'ün; Millî Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Millî Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
Refah ve Fazilet Partilerinde Ankara İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır. 2001-2003 arasında Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapmıştır. 2003-2010 yıllarında Saadet Partisi genel idare kurulu üyesi olmuştur. Kasım 2010 - 22 Eylül 2012 yılları arasında Has Parti Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Abdulhamit Gül, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili olmuştur. AK Parti'nin 13 Eylül'de yaptığı 13 Eylül'de MKYK toplantısından sonra Genel Sekreteri olmuştur.
Abdülhamit Gül, 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliğiyle Adalet Bakanı oldu.