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İkinci kadın bakan olan kimdir? - Jülide Sarıeroğlu kim? - İşte yanıtı

Giriş Tarihi: 19.7.2017 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 14:59
İkinci kadın bakan olan Jülide Sarıeroğlu kimdir? - Jülide Sarıeroğlu kim? - İşte yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 12:00'da Başbakan Yıldırm'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinden sonra gözler nin açıklanmasına çevrilmişti. Ve toplantı sonucunda yeni kabine açıklandı; Çalışma Bakanı kimdir?

Fatma Betül Sayan Kaya'dan sonra kabinenin ikinci kadın bakanı oldu. Çalışma Bakanı görevini devralan kabinenin ikinci kadın bakanı Jülide Sarıeroğlu daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte nin Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu kimdir? Jülide Sarıeroğlu nerelidir? sorusunun yanıtı...

JÜLİDE SARIEROĞLU kimdir?

Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara milletvekili. 7 Haziran 2015 tarihinden beri AK Parti Ankara milletvekilidir.
7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarıeroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye meclis üyesi olarak seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Sarıeroğlu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi () İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesidir.

Jülide Sarıeroğlu; 19 Temmuz 2017 itibariyle yeni kabinenin açıklanmasıyla Çalışma Bakanı oldu.

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İkinci kadın bakan olan Jülide Sarıeroğlu kimdir? - Jülide Sarıeroğlu kim? - İşte yanıtı
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